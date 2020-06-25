2

1) Şehir içi otobüs taşıması sırasında

Binerken inerken duraklarda beklerken ve otobüsün içerisinde sosyal mesafemize (en az 1 metre) dikkat etmemiz gerekiyor.

Mutlaka cerrahi maskemizi yakmış olarak otobüse binmeliyiz.otobüsün yeteri kadar iyi havalandırıldığını kontrol etmeli değilse camların açılmasını talep etmeliyiz. Ortak kullanılan yüzeylere dokunurken tek kullanımlık peçetelerden faydalanabilir ve bu yüzelere dokunduktan sonra peçeteyi atabiliriz. O anda kuru peçetemiz yoksa bu temas sonrası mümkünse eller yıkanabilir veya alkol bazlı bir dezenfektanla temizlenebilir. Ancak elleri yıkayana kadar burun göz ve ağzımıza dokunmamaya özen göstermeliyiz.

Öksürük hapşırık gibi durumlarda tek kullanlıı bir peçeteyle burun ve ağzımızı kapatmalı ve bu peçeteyi güvenli bir şekilde atmalıyız. siperlik kullanımına gerek olmamakla birlikte tek başına kullanılan siperlik kesinlikle yeterli bir koruyucu değildir buna çok dikat edilmeli. Otobüsten indikten sonra açıkhavada çok kalabalık bir bölgede değilsek maske kullanımı şart değildir.