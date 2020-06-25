Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de Haziran başından itibaren "Normalleşme" dönemine geçti. Kısıtlamalar bazı önlemler dahilinde genişletildi. Toplu taşıma kullanımı da normalleşme döneminde önceki aylara göre arttı. İç hastalıkları uzmanı Dr. Başak Oğuz İnan, toplu taşımada uyulması gereken kurallara dikkat çekti ve uyarılarda bulundu.
1) Şehir içi otobüs taşıması sırasında
Binerken inerken duraklarda beklerken ve otobüsün içerisinde sosyal mesafemize (en az 1 metre) dikkat etmemiz gerekiyor.
Mutlaka cerrahi maskemizi yakmış olarak otobüse binmeliyiz.otobüsün yeteri kadar iyi havalandırıldığını kontrol etmeli değilse camların açılmasını talep etmeliyiz. Ortak kullanılan yüzeylere dokunurken tek kullanımlık peçetelerden faydalanabilir ve bu yüzelere dokunduktan sonra peçeteyi atabiliriz. O anda kuru peçetemiz yoksa bu temas sonrası mümkünse eller yıkanabilir veya alkol bazlı bir dezenfektanla temizlenebilir. Ancak elleri yıkayana kadar burun göz ve ağzımıza dokunmamaya özen göstermeliyiz.
Öksürük hapşırık gibi durumlarda tek kullanlıı bir peçeteyle burun ve ağzımızı kapatmalı ve bu peçeteyi güvenli bir şekilde atmalıyız. siperlik kullanımına gerek olmamakla birlikte tek başına kullanılan siperlik kesinlikle yeterli bir koruyucu değildir buna çok dikat edilmeli. Otobüsten indikten sonra açıkhavada çok kalabalık bir bölgede değilsek maske kullanımı şart değildir.
2) Taksi yolculuğu sırasında
Maskemizi takıp taksiye binmeli ve yeteri kadar havalandırılıp havalandırılmadığını kontrol etmeli gerekirse camların açılmasını rica etmeliyiz.
Taksi şöförünün de maskesini doğru şekilde takmış olduğundan emin olmak gerekir. yine ortak kullanılan yüzeylere dokunulduysa ve para ile temas edildiyse eller yüze değdirilmeden mümkünse yıkanmalı değilse alkol bazlı dezenfektanla temizlenmelidir.
3)Şehirlerarası otobüs
Binerken uygun mesafe kuralına dikkat edilip edilmediğini kontrol ederek maskemizi takıp otobüse binmeli ve tüm seyahat boyunda burnu ve ağzı kapatacak şekilde doğru takılmış olan maskemizi otobüs içerisinde çıkarmamalıyız.
Çantamızda alkol bazlı dezenfektan bulundurmalı ve belli aralıklarla ellerimizi temizlemeli ve yine yüze temas ettirmemeye özen göstermeliyiz.
Seyahat esnasında servis edilen ürünlerin kapalı olmasına dikkat etmeli değilse tüketmemeyi tercih etmeliyiz. servisi yapan kişilerin mutlaka maske ve eldiven kullanmaları ve her servisten sonra bu eldivenleri değiştirmeleri gerekmektedir. valizleri alıp verirken de temas kurallarına özen göstermeliyiz.
Mola yerlerinde maskemizi çıkarıp açıkhavada bir miktar zaman geçirmek daha iyi olacaktır. Dinlenme alanlarında yoğunluk olan yerlerde bulunmamalı ortak alan kullanımı sonrası mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. bu seyehat için de siperlik kesinlikle gerekli ve koruyucu değildir.
4)Uçak yolculukları
uçağa binerken ve içeride sosyal mesafe kavramına dikkat etmeli ve kontrol edilmesini beklemeksizin kendimiz için gereken önlemi almalıyız.
Maskemizi uçağa binerken takmalı ve sayahat boyunca çıkarmamalıyız. Eğer uzun sürecek bir uçuşsa 4-5 saatte bir maske dğiştirmek eğer mümkünse yapılmalıdır. Yanımıza bütün bunlar düşünülerek yeterince yedek maske almak gerekir.
Ortak alanlara kuru peçete ile dokunup atmalı veya el dezenfektanlarından faydalanmalıyız. Eğer kısa bir uçuş olacaksa yiyecek içecek tüketmemek düşünülebilir çünkü bunun için maskemizi çıkarmamız gerekli olacaktır uzun uçuşlarda yediğimiz ürünlerin hijyenik servis edildiğine dikkat etmeli ve yemeden önce el dezenfektanı ile ellerimizi temizlemeli kısa sürede yemeğimizi yiyip maskemizi yeniden takmalıyız.
Uçuş süresi uzadıkça risklerin artacağı bilinmelidir. Uçakların havalandırma filtreleri işe yaramakta ancak tamamen önleyici olmayabilmektedir. Bu nedenle seyahat planımızda bunu da göz önünde bulundurmalıyız.
5) Gemi yolculukları
Bu seyahatler içerisinde risk açısından en yüksek olanı uzun gemi yolculukları ve tatilleridir. uzun süre aynı ortamda bulunulmakta ortak alanlar ve ortak eşyalar kullanılmaktadır. Bu nedenle eğer gemi yolculuğu yapılacaksa daha fazla özengösterilmesi gerekmekte.
Mutlaka katılan kişilerin ateşleri binerken ve sonra da periyodik olarak kontrol edilmelidir. Eğer böyle bir yerde uzun kalınacaksa bir ateş ölçer de bavulumuza eklemek akıllıca olacaktır.
Ortak kuşllanılan tabak, bardak , çatal ,bıçak gibi ürünlerin hijyenik temizlendiğinden emin olunmalı olunamayacaksa bu eşyaları kendimiz için çantamızda götürmeliyiz. Halen devam etmekte olan salgın hastalık açısından riskli olabilcek bölgelere seyahat açısından da dikkatli olmalıyız.
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