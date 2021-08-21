Toplusözleşme görüşmelerinde imza ya da uyuşmazlık için son viraja girildi

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Memur ve memur emeklilerinin yeni zam oranlarını belirlemek için 2 Ağustos’ta başlayan toplusözleşme görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 4.2 milyon memur ile 2.2 milyon memur emeklisinin zam pazarlığında müzakere için son iki güne girildi. İktidarın yeni teklifindeki zam oranları konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yarın gece saat 00.00’a kadar anlaşma sağlanamazsa süreç hakeme taşınacak.

Hükümet, ilk olarak 2022 için yüzde 5+6, 2023 için de yüzde 6+6 zam teklif etmişti. 12 Ağustos’taki bu ilk teklifin yenilenmesi bekleniyordu. Ancak aradan günler geçmesine karşın “resmi olarak” yeni teklif gelmedi. Önceki günkü kabine toplantısının ardından dün iktidardan teklifini revize etmesi beklentisi oluştu. Ancak kamuoyuna yansıyan “resmi” bir toplantı olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından iktidarın son teklifini netleştireceği öğrenildi.

Bu arada kulislere iktidarın yeni teklifinin 2022 için yüzde 6+7, 2023 için de yüzde 7+7 olacağı, ayrıca seyyanen zam verileceği haberleri yansıdı. İmza yetkisini elinde bulunduran Memur-Sen’in anlaşmaya yakın olduğu da yine kulislere yansıyan bu haberlerde yer aldı. Ancak ilk teklifteki oranları birer puan artıran bu haberler doğrulanmadı.

HAFTA SONUNA KALDI

Takvime göre geçen salı günü hizmet kollarına ilişkin görüşmelerin tamamlanması ve müzakere sürecine geçilmesi gerekiyordu. Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’in, konfederasyon genel başkanlarını davet etmesi ve yeni teklifi sunması bekleniyordu. Dün akşam için de böyle bir beklenti vardı. Son müzakereler hafta sonuna kaldı.

Yine takvime göre yarın saat 00.00’a kadar toplusözleşme müzakerelerinin sonuçlanması gerekiyor. Bu saate kadar ya toplusözleşme imzalanacak ya da uyuşmazlık tutanağı tutulacak. Pazartesi gününden itibaren ise üç günlük Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru süreci var. Eğer süreç, hakeme taşınırsa kurul 26 Ağustos ile 31 Ağustos günleri arasında kararını verecek. Hakemin vereceği karar kesin ve toplusözleşme hükmünde olacak.