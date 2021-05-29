A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i set vermeden geçti
CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i 3-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'i 3-0 yendi.
Belarus'ta gerçekleştirilen C Grubu ilk etabında Türkiye, ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı. Milli takım, başkent Minsk'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 26-24 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı. Grupta 2'de 2 yapan ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 20 sayıyla oynayan Adis Lagumdzija oldu.
İlk etaptaki son maçında yarın TSİ 19.00'da ev sahibi Belarus ile karşılaşacak A Milli Takım, C Grubu ikinci devre karşılaşmalarını ise 4-6 Haziran tarihlerinde Portekiz'de oynayacak.
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