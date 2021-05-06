Torbalı seçiminde AKP'nin itirazı kabul edildi

06 Mayıs 2021 Perşembe, 15:31

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde başkanlığa CHP'li Mithat Tekin seçildi. AKP'nin adayı Özgür Erman Çağlar ise seçimde bazı meclis üyelerinin kimliklerini ve oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp ifşa ettiklerini ve gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini iddia ederek, seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.

Çağlar'ın gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddiasıyla ve yürütmenin durdurulması talebiyle yaptığı başvuru, İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, Torbalı Belediye Başkanlığının savunması ile seçime ait görüntü, fotoğraf, belge ve tutanakların 10 gün içinde mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.