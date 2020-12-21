'Torpil'de sınır tanımıyorlar: MHP'li başkan tehdit savurdu

21 Aralık 2020 Pazartesi, 17:31

Çeltikçi'nin MHP'li Belediye Başkanı Recep Aydın, kızının da aday olduğu 1 adet itfaiye eri kadrosuna memur alımı için yapılan mülakata girerek diğer 3 adayı tehdit ettiği iddia edildi. Adaylar olayı yargıya taşıdı, CİMER'e şikayet etti.

'BENİM BELEDİYEM, AĞZINIZA TÜKÜRÜRÜM' DEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Burdur Çeltikçi ilçe Belediyesi lise ve dengi okul mezunu niteliğini taşıyan 1 adet itfaiye eri alımı için sınav düzenledi. Sınava MHP'li Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın kızı ve 3 aday katıldı. İddiaya göre MHP'li Aydın, mülakat yapılan salona giren adayları tehdit etti. Olaya tepki gösteren adaylar CİMER’e şikayette bulunarak, konuyu yargıya taşıdı.

Yapılan sınava uzun süre çalıştığını ve hakkının yenildiğini belirten Emre Sayın, şunları söyledi:

“Eylül ayında belediyenin itfaiye eri alımı için sınav yapıldı. Bende aday olarak mülakata girdim Birinci sırada belediye başkanının kızı vardı. Sınavın olduğu zaman Belediye Başkanı Recep Aydın sınav yerine girerek, ‘Benim kızımın girdiğini biliyorsunuz. Niye geldiniz? Benim belediyem, ağzınıza tükürürüm' dedi.

Daha sonra da komisyon başkanının odasına girdi. Belediye başkanı hakkımız yiyerek kızını kazandırdı. Ben de sınavın iptali ve atamayı durdurma kararı almak için dava açtım. Mahkemeden ilk karar çıktı. Başkanın kızın atamasını durdurdular dava hala devam ediyor. Diğer arkadaşlar ise CİMER'e şikayette bulundu” dedi.