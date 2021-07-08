Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın, Uruguay’da gözaltına alındı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 19:46

Alınan bilgiye göre, Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın, Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesi'nde tespit edilen adreste, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Fatih Aydın’ın yakalanmasının ardından Interpol Daire Başkanlığınca iade sürecinin başlatıldığı ve Fatih Aydın'ı teslim almak üzere bir ekibin kısa sürede Uruguay’a gideceği belirtildi.



ARANIYORDU

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu.

