"Tosuncuk" hakkındaki 102 şikayetçili dosya birleştirildi
Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, yakalandıktan sonra hakkında farklı illerde şikayetler yapıldı. Yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçelerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği ve 102 şikayetçinin olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın hakkında farklı illerden mağdurların şikayette bulunduğu belirtildi.
Şikayetler, yetkisizlikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, şikayetlerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği öğrenildi. Mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesinin yapıldığı da öğrenildi. Tek dosyada birleştirilen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmaya Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile gizlilik kararı getirildi.
75 BİN 260 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Öte yandan Mehmet Aydın hakkında 2018 yılında dava açılmıştı. Davada Aydın'ın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma / yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" , "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.
Mehmet Aydın, diğer 19 sanıkla birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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