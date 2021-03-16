Trabzon Emniyetinden gündeme 'Andımız' göndermesi: Mermilerle yazdılar
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Andımız var" adıyla uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda ele geçirilen mermilerle 'Andımız' yazıldı.
Danıştay'ın okullarda 'Öğrenci Andı'nın okutulmaması yönündeki kararıyla ilgili tartışmalar sürerken Trabzon Emniyet Müdürlüğünden dikkat çeken bir mesaj geldi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü şehirde ‘Andımız Var' adlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bu kapsamda eş zamanlı 4 adreste yapılan aramalar sonrasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
Yapılan istihbari çalışmalar sonrasında harekete geçen polisin 4 adreste yaptığı aramada, 708.23 gram Bonzai, 9 Adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin maddesi, 20 gr esrar maddesi,1 adet ruhsatsız, 2 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdiği belirtildi.
Operasyonlar sonrasında polisin aramalarda gele geçirilen mermilerle, “Andımız” yazması ise dikkat çekti.
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