Trabzon’da dere yatağına otobüs terminali yapılacak
Trabzon’un Değirmendere ilçesinde dere yatağına yapılması planlanan otobüs terminali projesinin, hazırlanan “Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı”nda çok yüksek risk sınıfında yer aldı.
CHP Trabzon Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, Trabzon’un Değirmendere ilçesinde dere yatağına yapılması planlanan otobüs terminali projesinin Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı”nda çok yüksek risk sınıfında yer aldığına dikkat çekti. Oyman, “Faciaya davetiye çıkarılıyor. Terminal inşaatını durdurun ve yeni bir yer seçin” çağrısında bulundu.
Bakanlığın planını değerlendiren Oyman, “Buna göre, Değirmendere Deresi ‘Çok yüksek riskli’ olarak belirlenmiş. Yeni terminal yeri ‘çok yüksek risk sınıfında’ ve ‘En büyük ekonomik zarar’ görecek olan bölgede yer almaktadır. Değirmendere Deresi’nde yılda bir kez olmak üzere düzenli olarak yatak temizliği yapılması önerilmektedir. Hal böyleyken bu bölgeyi düzenlemek yerine 2023 yılına 100 milyonluk terminal binası yatırımı yapmak ve üstüne utanmadan “ileride tren garı” yapacağız demek tamamen sorumsuzluktur, kural tanımamaktır” ifadelerini kullandı.
YENİ BİR YER SEÇİN
Trabzonlu yurttaşlara topyekûn mücadele çağrısı yapan Başkan Oyman, “Taşkının yüksek riskli olduğu Değirmendere bölgesinde Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, hazırladığı raporuyla bölgede düzenlenme öneriyor, şehrimizin yöneticileri terminal binası için bu bölgede inatlaşıyor. Sadece Ortahisar ilçemizde değil, bu bölgedeki tehlikeye duyarlı olan herkesi Terminal projesinin bu bölgede yapılmaması ve Değirmendere çevresinin yeninden düzenlenmesi için ses çıkarmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.
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