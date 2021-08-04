Trabzonspor, Flavio’yu Giresunspor’a kiraladı
Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun, Giresunspor'a kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Flavio'nun Süper Lig'in yeni takımlarından Giresunspor'a bedelsiz olarak kiralandığını belirtti.
Yapılan anlaşmaya göre Flavio'nun yeni sezonda alacağı maaşının 150 bin Avro'luk kısmının Trabzonspor tarafından karşılanacağı belirtildi.
Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150 bin Avro'luk kısmı kulübümüz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 33 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
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