Trabzonspor ile anılan Dalbert, Cagliari ile sözleşme imzaladı
Transfer döneminde adı sık sık Trabzonspor ile anılan Brezilyalı sol bek Dalbert, Cagliari ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor 'un kadrosuna katmak istediği Inter'in 27 yaşındaki sol beki Dalbert'in yeni takımı belli oldu.
Serie A ekibi Cagliari, Brezilyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Ağustos 2017'de Inter'in 21 milyon Avro bonservisle Nice'den transfer ettiği Dalbert, İtalyan devinde geçirdiği 2 sezonda toplam 26 maçta forma giyebildi ve 1 gol, 1 asist yaptı.
Tecrübeli oyuncu, profesyonel kariyerinde çıktığı 199 resmi maçta 3 gol, 18 asistle skora katkı sağladı.
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