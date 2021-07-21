Trabzonspor ile anılan Dalbert, Cagliari ile sözleşme imzaladı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:19

Trabzonspor 'un kadrosuna katmak istediği Inter'in 27 yaşındaki sol beki Dalbert'in yeni takımı belli oldu.

Serie A ekibi Cagliari, Brezilyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Ağustos 2017'de Inter'in 21 milyon Avro bonservisle Nice'den transfer ettiği Dalbert, İtalyan devinde geçirdiği 2 sezonda toplam 26 maçta forma giyebildi ve 1 gol, 1 asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu, profesyonel kariyerinde çıktığı 199 resmi maçta 3 gol, 18 asistle skora katkı sağladı.



