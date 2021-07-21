Konami, PES'in yerine geçecek ücretsiz oyunu tanıttı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 18:09

Birçok oyunseverin tutkunu olduğu PES yani Pro Evolution Soccer'ın yapımcısı Konami, oyunun yeni sürümünü tanıttı.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Konami, oyunun artık Pro Evolution Soccer adıyla çıkmayacağını duyurdu. Konami'den yapılan açıklamaya göre PES, artık eFootball adıyla piyasada yerini alacak.

Yapılan açıklamada, eFootball 2022 adı altında yeni sürümü çıkacak oyunla ilgili birçok yenilik de duyuruldu.

Konami, oyunun yeni sürümünün ücretsiz olacağını duyurarak oyunseverlere müjde verdi. Açıklamaya göre oyun tüm dünyada ücretsiz bir şekilde oynanabilecek ve sonbaharda oyunseverlerin hizmetine sunulacak.

Oyuncular, bu ücretsiz oyuna PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One ve iOS ile Android cihazları üzerinden erişebilecekler.

Konami'den yapılan açıklamaya göre, eFootball 2022'nin PES oyunlarından en büyük farkı, kullandığı oyun motoru olacak.

Konami bu yıl eFootball'da, PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli oyun motoru yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı. Bu değişiklikle oyun deneyiminin de farklı bir noktaya ulaşması hedefleniyor.

eFootball 2022 ilk planda 9 takımla oynanabilecek ve yalnızca gösteri maçları yapılacak. Daha sonra oyuna yeni modlar ve takımların eklenmesi söz konusu.

Oyun, aynı zamanda çapraz platform desteğine sahip olacak. Böylece Playstation'da oyunu oynayan bir kişi, farklı konsoldan biriyle karşılaşabilecek.