Trabzonspor - Molde maçını Harm Osmers yönetecek
UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turundaki Trabzonspor - Molde maçını Alman Harm Osmers yönetecek.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.
5 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
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