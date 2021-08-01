Trabzonspor - Molde maçını Harm Osmers yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turundaki Trabzonspor - Molde maçını Alman Harm Osmers yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 15:12
Trabzonspor - Molde maçını Harm Osmers yönetecek
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.

5 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.


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