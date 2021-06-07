Trabzonspor'da Erce Kardeşler, dünya evine girdi

Trabzonsporlu kaleci Erce Kardeşler, Bursa'da düzenlenen törende Gözde Yalavaç ile evlendi.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2021 Pazartesi, 18:51
Trabzonspor'da Erce Kardeşler, dünya evine girdi
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Trabzonspor'un 27 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler, Gözde Yalavaç ile evlendi. Bordo-mavili kulüp, evliliği sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

"Başarılı kalecimiz Erce Kardeşler dünya evine girdi. Bursa’da düzenlenen nikah töreniyle hayatını Gözde Yalavaç ile birleştiren oyuncumuza ve eşine ömür boyu mutluluklar diliyoruz."

Trabzonspor'un kalesini bu sezon bir lig ve bir kupa maçında koruyan Erce, toplamda üç golü kalesinde görmüştü. Karadeniz ekibinin paylaşımı şu şekilde:


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