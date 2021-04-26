Trabzonspor'da Edgar Ie'nin durumu belli oldu
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sol kasık adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini ve tedaviye başlandığını açıkladı.
Trabzonspor'da, haftasonu oynanan ve 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edgar Ie'nin son durumu belli oldu. 26 yaşındaki Gine-Bissaulu oyuncunun çekilen MR'ında ikinci derece kas yaralanması tespit edildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar Ie’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hakan Çelik, 'Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie’nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir' dedi."
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