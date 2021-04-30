Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun durumu belli oldu
Trabzonspor, Göztepe maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Göztepe maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcusu Vitor Hugo'nun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bordo-Mavili takım, Vitor Hugo’nun derin kas grubunda kanama tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü'nün doktoru Hakan Çelik, Vitor Hugo’nun sağlık durumu hakkında şunları söyledi:
"Hafta sonu oynadığımız Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir."
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