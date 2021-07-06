Trabzonspor'dan Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu'na cevap

06 Temmuz 2021 Salı, 17:30

Trabzonspor Kulübü, Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu'nun iki kulüp arasındaki borç gerginliğine dair yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Bordo-mavili kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu durumun gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eskişehirspor Kulübü Divan Başkanı Ali Çelikoğlu’nun 'Trabzonspor bizi davet etti. Bu bir dostluk mesajıdır' şeklindeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konudaki tavrımız nettir. Taviz vermemiz de kesinlikle söz konusu değildir. Saygılarımızla…"

Eskişehirspor'da Çelikoğlu, kulübün borçlarına dair toplanan muvaffakatnamelerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Trabzonspor’la ilgili de ilginç bir gelişme yaşandı. Kendileri bizi davet ediyorlar. Bu bir dostluk mesajı, iki camia arasındaki buzları eritmek açısından çok önemli. ancak şahsımın ve Divan Kurulu’ndaki arkadaşlarımızın, kulübümüzün geldiği noktada motivasyonu düştü. Biz hiç kimseye borcu silsin diye bir talepte bulunmadık. Bilakis makul bir vadede, makul ödemelerle ödeyebileceğimizi söyledik."

Karadeniz ekibinin paylaşımı şu şekilde: