Trabzonspor'dan sakat oyuncular açıklaması
Trabzonspor, Roma maçında sakatlanan Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in Giresunspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in sağlık durumları hakkında bir açıklama yayınladı.
Takım doktoru Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde, sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edildiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Bruno Peres'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir.
Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup, oyuncuların tedavilerine başlanmıştır."
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