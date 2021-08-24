Trabzonspor'dan Wilfred Denswil KAP'a bildirildi

24 Ağustos 2021 Salı, 18:31

Trabzonspor, Bologna’da forma giyen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

1.88 boyunda olan Hollandalı futbolcu Stefano Denswil, futbol hayatına Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax'ta başladı.

Ardından Club Brugge'e transfer olan Denswil, gösterdiği başarılı performans sonrası İtalya takımlarından Bologna'ya transfer oldu.

Kariyerinde 330 karşılaşmaya çıkan defans oyuncusu 18 gol kaydetti.