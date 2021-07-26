Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Emre Mor açıklaması

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 23:33

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un transferine dair açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sancak, 24 yaşındaki milli futbolcu ile ilgilenmediklerini ifade etti.

Murat Sancak, ayrıca "Bir sağ açık, bir yabancı kaleci (kaleci Muhammet Şengezer de gelirse onu da istiyoruz), bir sol stoper alıp transferi bitireceğiz. Nokta." ifadelerini kullandı.

Celta Vigo ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarka doğumlu Emre Mor, kulüpte istenmeyen isimler arasında yer alıyor.