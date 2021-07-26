Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Emre Mor açıklaması
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer süreçlerine dair sosyal medya üzerinden bilgi verdi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un transferine dair açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sancak, 24 yaşındaki milli futbolcu ile ilgilenmediklerini ifade etti.
Murat Sancak, ayrıca "Bir sağ açık, bir yabancı kaleci (kaleci Muhammet Şengezer de gelirse onu da istiyoruz), bir sol stoper alıp transferi bitireceğiz. Nokta." ifadelerini kullandı.
Celta Vigo ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarka doğumlu Emre Mor, kulüpte istenmeyen isimler arasında yer alıyor.
Video Haberler
- Haliç'e düşen yavru kediyi denizden ayaklarıyla kurtardı
- Elazığ’ın incisinde korkutan martı ölümleri
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- TRT 1’de dikkat çeken hata
- Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan bin Avro borç istedi
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker