Trabzonspor'un gündemindeki Artem Dovbyk konusunda yeni gelişme
Trabzonspor'un radarında olduğu öne sürülen Ukraynalı oyuncu Artem Dovbyk'in menajeri, oyuncusunun transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde olduğu iddia edilen Ukraynalı oyuncu Artem Dovbyk'in menajeri Oleksiy Lyundovsky, oyuncunun bordo-mavili ekibe yakın olduğunu söylemek için erken olduğunu söyledi.
Ukrayna basınından Sport.ua'ya konuşan Lyundovsky, şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmeler son derece aktif ilerliyor. Dovbyk'in şu anda Trabzonspor'a yakın olduğunu söylemek için erken. Ayrıca başka isteyen takımlar da var. Anderlecht'in de devreye girdiğini söyleyebilirim."
Ukrayna Premier Lig ekibi SK Dnipro-1'de forma giyen forvet oyuncusu, takımıyla geçtiğimiz sezon 27 maça çıktı ve 10 gol, bir asistlik performans gösterdi.
24 yaşındaki forvet oyuncusu, EURO 2020'de Ukrayna Milli Takımı ile bir maça çıktı. Dovbyk, takımını İsveç ile oynanan son 16 maçının 120. dakikasında 2-1 öne geçiren golü kaydetmişti.
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