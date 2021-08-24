Trafik kazasında ölen Seycan hemşire, 'asli kusurlu' bulundu

24 Ağustos 2021 Salı, 17:11

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26) yaşamını yitirdi.

Alan'ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ölen hemşirenin eşi Mahmut Alan ve ailesi, karayolunun yapımının devam ettiğini ve gerekli önlemlerin alınmadığı iddiasıyla, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünden şikayetçi oldu.

"DİKKATSİZ"

Hazırlanan dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderildi. Dosyada inceleme yapan bilirkişi heyetinin düzenlediği raporda, "Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermediği, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hakimiyetini kaybettiği, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun üzerine soruşturmada takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

EŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Alan'ın eşi Mahmut Alan ise karara itiraz edeceklerini söyledi. Böyle bir kararın çıkmasına anlam veremediklerini ifade eden Alan, şunları kaydetti:

"Olay yeri tutanağında yol, her şeyiyle tamamlanmış, normal bir yol gibi değerlendirilmiş. Tutanaklarda ve bilirkişi raporunda yolun durumuyla ilgili bir şey yok. Eşim kararda kusurlu bulunmuş. Böyle bir şey yok. Olay anında yolun inşaatının devam ettiği ve yolda hiçbir fiziki engel, uyarı olmadığını herkes biliyor. Bu güvenlik kamerası görüntülerinde ve olay sonrası çekilen fotoğraflarda belli. Böyleyken eşim nasıl yüzde yüz kusurlu bulunuyor anlamış değilim."