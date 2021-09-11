Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan 'özür' paylaşımı!
Tafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren, ardından Sakarya'nun Karasu ilçesinde sahne aldığı mekanda hareketsiz durarak tepkilerin odağı olan 23 yaşındaki şarkıcı Irmak Arıcı günler sonra sosyal medya hesabından özür diledi.
Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte korna çalma tartışması nedeniyle tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü.
Tartışma yaşadığı kişiye "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen şarkıcı, 26 yaşındaki sürücünün kolunu da sıkmıştı. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Olaydan kısa süre sonra Sakarya'da sahne aldığı mekanda şarkı söylemek yerine hareketsiz şekilde durmayı tercih eden Arıcı, ikinci bir skandala imza atmıştı.
Konser mekanında bulunan hayranlarının iddialarına göre Irmak Arıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi.
Yaşananlardan sonra uzun süre görülmeyen Arıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak özür diledi.
"ONUNLA AFFEDERSİNİZ BİLİYORUM"
Arıcı, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:
"Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm. Benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız, onunla affedersiniz biliyorum...Ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü, milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim. Sizi seven Irmak."
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Canlı yayında gergin anlar
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Arınç'tan Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt
- İttifakları harekete geçirecek sonuç
- 50 puan düşük alan öğrenci Kadıköy Anadolu’ya girmiş!