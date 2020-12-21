Trakya Et’in yüzde 77’si Ürdünlülere satıldı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 09:59

Ürdünlü gıda firması Siniora Food'un İstanbul merkezli Trakya Et firmasının yüzde 77 hissesini satın aldığı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trakya Et'ten yapılacak pay ayımı için yapılacak ödeme 19 milyon dolar civarında olacak.

Dünya Gazetesi'ndeki habere göre Ürdünlü şirket, Filistin, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Yemen ve Bahreyn gibi pazarlara hizmet veriyor.

Trakya Et, İstanbul Güngören merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin 'Kasaptan Burger' markasıyla açtığı mağazaları bulunuyor.



