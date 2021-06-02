Transfer dönemi ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu, transfer döneminin açılacağı ve kapanacağı tarihi açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaz transfer tarihlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 10 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacak.
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