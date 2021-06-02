Transfer dönemi ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?

02 Haziran 2021 Çarşamba, 18:41

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaz transfer tarihlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 10 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.





İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacak.