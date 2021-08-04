Transquadra'ya katılacak olan Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir, İstanbul'dan yola çıktı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 23:09

Dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında kabul edilen Transquadra'ya katılacak ilk Türk takımı Alize Ocean Racing, 13-28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Marsilya-Madeira etabı için yola çıktı.

Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir'in yer aldığı Alize Ocean Racing için Moda Deniz Kulübü'nde uğurlama töreni yapıldı. Organizasyona katılanlar, Atlas Okyanusu'nda gerçekleştirilen bu yarışta yer almanın Türk yelkenciliğinin gelişimi için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.



Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir, yola çıkmadan önce denizcilik geleneği olarak ayakkabılarını karayla son temas ettikleri yerde bıraktı.

"FARKLI SENARYOLARA AÇIK BİR YARIŞ"

Transquadra öncesi çok heyecanlı olduklarını belirten Sinan Sümer ile Tolga Ekrem Pamir, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizi Transquadra'da temsil edecek ilk takım olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Okyanus şartları sebebiyle Transquadra, çok farklı senaryolara açık bir yarış. Dramatik değişikliklerin çok kısa süre içerisinde meydana geldiği bir yarış olduğunu biliyoruz. Bu yüzden taktik ve seyir çalışmalarımızı farklı senaryolara göre gerçekleştirdik. Yarış için tamamıyla hazırız. Bize destek olan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Marsilya-Madeira etabının ardından aldığımız desteklerin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu önemli yarışta ülkemizi başarıyla temsil etmek için tüm spor dünyasının desteğini bekliyoruz. Elde edeceğimiz başarıların özellikle genç yelkencilerimiz için ufuk açıcı olacağını düşünüyoruz."

HEDEF SIFIR EMİSYON

Zorlu şartlar sebebiyle 40 yaş üstü teknecilerin belli araç tipleriyle yer alabildiği Transquadra'ya yaklaşık 100 tekne katılacak.

Alize Ocean Racing, bu zorlu yarış boyunca önemli çalışmalara da imza atacak. Türk temsilcisi, Odunpazarı Modern Müze'nin desteğiyle 4 bin deniz millik yarış mesafesini sıfır karbon emisyonu ile katedecek. Alize Ocean Racing, ayrıca Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfının (TÜDAV) desteğiyle, geçtiği denizlerdeki plastik kirliliğini de ölçecek. Özel bir donanıma sahip olacak teknenin elde ettiği veriler, yarış sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.