Tren katliamı davasının 7. duruşması: Bakanlık ve TCDD yönetimi aklanıyor

16 Mart 2021 Salı, 09:12

Çorlu Tren Katliamı Davası'nın 7.duruşması bugün yapılıyor Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek duruşma öncesi faciada hayatını kaybedenlerin yakınları, kortej eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Katliamda ölen yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu 'Adalet istiyoruz!" yazılı pankart ve dövizlerle yürüyüşe geçen aileler duruşma öncesi adalet taleplerini dile getirdi.

Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasından 950 gün sonra açıklanan bilirkişi raporunda facianın olduğu menfez için “hizmet ömrünü doldurmuş ve hidrolik olarak yetersiz” tespiti yapılmıştı. Raporda denetim için gerekli personel ve altyapının bulunmadığının da altı çizilmişti.

Çorlu Tren kazasına ilişkin açılan davada 23 Ekim 2020 günü yayınlanan ve TCDD’yi kusurlu bulan bilirkişi raporuna ek rapor yazıldı. Aynı bilirkişi tarafından kaleme alınan ek raporda asıl rapor yalanlarak ‘alt yapının ve dolgu malzemesinin uygun olduğu’ savı dile getirildi. Ek raporda “Bütün bu bulgular demiryolu altyapısının uygun olduğunu, kazanın meydana gelmesinde altyapı ile ilgili bir etkinin söz konusu olmadığını göstermektedir.” denildi. Böylece TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı üst yönetiminin davaya dahil edilmesinin önüne geçildi.