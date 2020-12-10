TRT 2, Hasan Ali Toptaş’ın konuk olduğu programı yayından kaldırdı

10 Aralık 2020 Perşembe, 17:03

TRT 2 kanalı, kadınların taciz ifşasıyla gündeme gelen yazar Hasan Ali Toptaş'ın konuk olduğu "Karalama Defteri" programının ilgili bölümünü yayından kaldırdı.

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın, Doğan Hızlan'ın sunduğu "Karalama Defteri" programına konuk olduğu programda çevirmenlerle ilgili yaptığı, "Çeviri bir kitap okurken önce çevirmenin doğum tarihine bakıyorum" şeklindeki açıklamaları sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Bu tartışmaların devamında Twitter'da bir kadın kullanıcı Toptaş hakkında cinsel saldırı iddiasında bulundu. Paylaşılan tweet'in altında 20'ye yakın kadın, Hasan Ali Toptaş'ın kendisini taciz ettiğine dair iddiaları paylaştı.

Toptaş, kendine yönelik suçlamaların ardından bir 'özür' açıklaması yayımladı ve iddiaları reddetmedi.

Olayın ardından bugün açıklama yapan Everest Yayınevi Toptaş'la ilişkisini kestiğini açıklarken, TRT2'nin de Toptaş'ın konuk olduğu bölümü yayından kaldırdığı görüldü.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da bu yıl Hasan Ali Toptaş'a verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün de yazardan geri alındığını duyurdu.