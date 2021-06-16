TRT spikerinden milli yıldızlara eleştiri

16 Haziran 2021 Çarşamba, 23:12

Türkiye EURO 2020 A Grubu'nda İtalya'nın ardından Galler'e de mağlup oldu.

EURO 2020'nin yayıncı kuruluşu TRT'nin spikeri Ersin Düzen, Galler maçının ardından Türkiye Milli Takımı'nı temsilen genç futbolcular Halil Dervişoğlu ve Mert Müldür'ün konuşmasını eleştirdi.

Maç sonu programını sunan Ersin Düzen, “Haklı zaferler yaşadığımız dönemlerde röportaja Burak Yılmaz konuşuyor Hakan Çalhanoğlu konuşuyor, Merih Demiral konuşuyor, Çağlar konuşuyor, Yusuf Yazıcı konuşuyor... Bugün gelen oyuncularımız ise Mert Müldür, Umut Meraş ve Halil Dervişoğlu" dedi.

Türk halkının tecrübeli isimlerden kötü günlerde de çıkıp konuşmalarını beklediğini söyleyen Düzen, “Ben hiç gol atamadığımız, sıfır puanla kapattığımız 2 maçımızla ilgili, liderlik vasfı taşıyan bu oyuncularımızın da röportaj vermesini arzu ederdim" diyerek çok dikkat çeken bir eleştiride bulundu.