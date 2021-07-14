TRT Yönetim Kurulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu'na atamalar gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 05:42
TRT Yönetim Kurulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla değişti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla TRT Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu görevden alındı. 

Atama kararında yer alan isimler ise; Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Atakan Yılmaz, Mücahid Eker, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Doç. Dr. Veysel Kurt oldu.


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