TRT Yönetim Kurulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu'na atamalar gerçekleşti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla TRT Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu görevden alındı.
Atama kararında yer alan isimler ise; Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Atakan Yılmaz, Mücahid Eker, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Doç. Dr. Veysel Kurt oldu.
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