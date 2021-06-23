TRT'nin gökkuşağı rahatsızlığı: Paylaşım silindi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 14:00

Devlet kanalı TRT yeni bir skandala sosyal medya hesabından imza attı. Kültür ve sanat odaklı yayın yapmak amacıyla kurulan TRT 2, sosyal medya hesabından paylaştığı görseli "renkli" olduğu gerekçesiyle sildi.

“Kültürden sanata, edebiyattan tarihe, sinemadan müziğe ve felsefeye kadar hayatın tüm renkleri” mottosuyla yayıncılık yapan TRT 2’nin Instagram’da paylaştığı fotoğraftaki kuklanın rengarenk olması LGBTİ+ algısı yarattığı gerekçesiyle silindi.

LGBTi Onur Haftasına denk gelen paylaşımda Meksika kültürüne ait kukla oyunu olan Pinata tanıtılıyordu. Paylaşıma “Meksika kültürüne ait bu kukla oyunu, çoğunlukla bayram ve özel günlerde oynanır” açıklaması düşülmüştü.