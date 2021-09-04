TRT'den Milli Maçta reklam oyunu!

04 Eylül 2021 Cumartesi, 10:14

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son şampiyon Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Turnuva genelinde oldukça başarılı bir performans sergileyen Filenin Sultanları, Hollanda ile üçüncülük maçına çıkacak. TRT 1’de yayınlanan milli maçta, zaman zaman çıkan reklamlar dikkat çekti.

TRT'nin yasaya aykırı bir şekilde reklam oynattığını belirten RTÜK üyesi CHP'li İlhan Taşcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Halkın vergileriyle fonlanan TRT yasaya aykırı biçimde maç içine reklam alıyor! Servis atarken bile reklam giriyorlar. Oysa mevzuata göre spor karşılaşmalarının bölüm, duraksamalar ve devre araları dışında, bant reklamlar dâhil hiç bir türde reklam yayınlanamaz #FileninSultanlari