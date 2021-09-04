TRT'den Milli Maçta reklam oyunu!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Türkiye Sırbistan maçının yayınlandığı sırada TRT’nin yasaya aykırı şekilde reklam oynattığını açıkladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son şampiyon Sırbistan'a 3-1 yenildi.
Turnuva genelinde oldukça başarılı bir performans sergileyen Filenin Sultanları, Hollanda ile üçüncülük maçına çıkacak. TRT 1’de yayınlanan milli maçta, zaman zaman çıkan reklamlar dikkat çekti.
TRT'nin yasaya aykırı bir şekilde reklam oynattığını belirten RTÜK üyesi CHP'li İlhan Taşcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Halkın vergileriyle fonlanan TRT yasaya aykırı biçimde maç içine reklam alıyor! Servis atarken bile reklam giriyorlar. Oysa mevzuata göre spor karşılaşmalarının bölüm, duraksamalar ve devre araları dışında, bant reklamlar dâhil hiç bir türde reklam yayınlanamaz #FileninSultanlari
Halkın vergileriyle fonlanan TRT yasaya aykırı biçimde maç içine reklam alıyor! Servis atarken bile reklam giriyorlar. Oysa mevzuata göre spor karşılaşmalarının bölüm, duraksamalar ve devre araları dışında, bant reklamlar dâhil hiç bir türde reklam yayınlanamaz #FileninSultanlari pic.twitter.com/jpifoHe8Sf— İlhan Taşcı (@ilhantasci) September 3, 2021
Video Haberler
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
- Mevsimin ilk karı yağdı! Fotoğraf ve video çektiler
- 'İlk defa' savunması da kurtaramadı
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Her şey saniyeler içinde oldu! Korku dolu anlar
- Kırlangıç balığı, dişisini böyle korudu
- Central Park’ta mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
- Validen yurttaşa: Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin
- Sosyal medyada beğeni toplayan görüntüler
- 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! 'Amca' deyip elini öpmüş
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni video açıklaması
- Yardım feryatlarıyla dalga geçti!
- 'Tosuncuk', arkasındaki güçleri sıraladı
- Büyük ikramiyenin sahibi ölü bulundu
- Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük ayıp!
- Hemzemin geçitte facia!
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Erdoğan'a gece yarısı protesto
- THY ve Pegasus’tan 6 Eylül kararı
- Katilin dikkat çeken Google aramaları!