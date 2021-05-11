TRT’nin Teşkilat dizisinde, AKP’nin Suriye politikasını eleştiren gençlere cevap: "Döverim ben bunu ha!"

11 Mayıs 2021 Salı, 07:40

TRT’de yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen ‘Teşkilat’ adlı kurgu dizide, AKP iktidarının Suriye politikası gençleri hedef alan söylemler üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Dizinin 10. bölümünde yer alan bir sahnede, karakterler bir masanın etrafında toplantı yaparken, Gürcan adlı genç bir karakter “Ben anlamıyorum, bizim Suriye’de ne işimiz var?” sorusunu dile getiriyor. Hakkı Dayı karakteri ise bu soru karşısında ‘ifrit olduğunu’ söyledi. Hakkı sözlerini, “Gürcan kardeş, İtalya’nın ne işi var? Fransa’nın ne işi var? Amerikalının, Rus’un, hatta Çinlinin ne işi var? Bunları sormak aklına geliyor mu?” diyerek sürdürdü.

BirGün'de yer alan haberde, Hulki adlı karakter ise devletlerle birlikte ‘bir sürü terör örgütünün’ ve ‘paralı asker gruplarının’ Suriye’de bulunduğunu belirterek ‘büyük fotoğrafı’ biraz daha berraklaştırıyor. Pınar karakteri ise dünyanın en zengin petrol yataklarının Suriye’de olduğunu hatırlatarak, “Yıllardır sömürülüyorlar. Ayrıca halkları susuz, aç, sefalet içinde” diyerek AKP hükümetinin ‘insani’ reflekslerine vurgu yapıyor.

‘LIKIR LIKIR İÇTİKLERİ PETROLÜ HEPSİNİN BOĞAZINA DİZİYORUZ’

Gürcan bu sözler üzerine, “Yani biz hepsini dağıtacağız, kendi petrollerini adamlara geri vereceğiz. Neden, çünkü biz bu ülkenin zabıtasıyız. Öyle mi?” diye sorunca, Hulki “Öyle bilader, aynen öyle” şeklinde sert bir tavır sergileyerek az önceki ‘siyaset analistliği’ kimliğinden bir nebze uzaklaşıyor. Hulki hemen akabinde ‘tarih bilgisini’ konuşturarak “Senin Suriye dediğin yer, şunun şurası 100 yıl önce vatan toprağıydı” ifadesini kullanıyor. Hakkı karakteri de maksadın, ‘mazlumun yanında yer almak’ olduğunu savunuyor. Pınar ise “Lıkır lıkır içtikleri petrolü hepsinin boğazına diziyoruz, dertleri o” diyerek konuya ‘edebi’ bir katkı yapıyor.

"DÖVERİM BEN BUNU HA!"

Karakterler, “Sen içini ferah tut Gürcan kardeş, olmadığımız masa yok evelallah” gibi hamasi ifadelerle Türkiye’nin neden Suriye’ye girdiğini anlatmaya çalışırken, Gürcan odadan çıktıktan sonra Hulki, “Ya Mete başkanım olmasa var ya, bu benim elimde kalır. Döverim ben bunu ha. Bunlara ne diyorlardı? Bunların kuşağı Z Kuşağı mıydı?” diyor. Pınar ise “Yok o kadar değil, Gürcan Y kuşağı diyerek” ortamın sosyoloji seviyesini yükseltiyor. Hulki ise “Ha Y kuşağı, ha Z kuşağı” ifadeleriyle tekrar sözü alarak bu meselelerin ‘bunlara’ anlatılamadıktan sonra kimseye anlatılamayacağını dile getiriyor.