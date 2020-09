Trump duyurdu: Bahreyn, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardı

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün önemli bir tarihi atılım daha. İki büyük dostumuz İsrail ve Bahreyn, bir barış anlaşması konusunda anlaştı" ifadesini kullandı. Bayreyn'in son 1 ayda İsrail ile barış anlaşması yapan ikinci Arap ülkesi olduğunun altını çizen Trump ABD, Bahreyn ve İsrail'in anlaşmaya ilişkin yaptığı ortak açıklamayı da paylaştı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump'ın bugün bir görüşme yaptıklarının bildirildiği açıklamada, bu görüşmede, İsrail ve Bahreyn'in "Tam diplomatik ilişki kurma" konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Açıklamada, "Bu iki dinamik toplum ve gelişmiş ekonomi arasında doğrudan diyaloğun ve bağların kurulması, Orta Doğu'daki olumlu dönüşümü devam ettirecek ve bölgede istikrar, güvenlik ve refahı artıracaktır" ifadesine yer verildi.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!