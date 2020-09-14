Trump koronavirüs yasağını deldi, kapalı alanda miting düzenledi

14 Eylül 2020 Pazartesi, 12:11

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden ile girdiği seçim yarışında çalışmalarına hız verdi. 3 Kasım’da gerçekleşecek seçimler için ABD Başkanı, Nevada’da bir fabrikada miting gerçekleştirdi. Eyalet içinde 50 ‘den fazla kişinin toplanmasına izin verilmeyen koronavirüs yasağını hiçe saydı. Henderson kentinde binlerce kişinin katıldığı mitingde sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, yalnızca Trump'ın konuşma yaptığı sırada arkasında kalan destekçilerinin maske taktığı görüldü.

Koronavirüsünün merkez üssü haline gelen ülkede salgınla mücadele politikaları sık sık eleştirilen Trump tepki çekti. En son Oklahoma’da kapalı alanda bir miting yaparken, kampanya çalışanları ve Gizli Servis ajanları dahil pek çok kişide virüs tespit edilmişti.

JOE BİDEN TRUMP’I SUÇLADI

Trump'ın rakibi, Demokrat Parti adayı Joe Biden da ülkede 194 binden fazla kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak Trump'ı seçim kampanyasında salgına dikkat etmemekle suçladı.

Eleştirilere Trump'ın sözcüsü Tim Murtaugh, "Eğer on binlerce kişi sokaklarda protesto eylemleri için toplanabiliyorsa, kumarhanelere gidebiliyorsa ya da ayaklanmalarda küçük dükkanları ateşe verebiliyorsa, ABD Başkanı'nı dinlemek için de barış içinde bir araya gelebilirsiniz" açıklamasıyla yanıt verdi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ VURGULADI

ABD Başkanları’nın iki dönem görev yapma kuralına gönderme yapan Trump, “Nevada’da kazanmamıza 52 gün kaldı ve Beyaz Saray’da dört yıl daha kazanacağız. Peki sonrasında ne olacak? Birt dört yıl içi daha anlaşacağız değil mi?” ifadelerini kullandı.