Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı
ABD Başkanı Trump, sosyal medya şirketlerine ilişkin kararnameyi imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin ardından, sosyal medya konusunda bir kararname imzaladı.
Twitter'a yönelik eleştiride bulundan Trump, "Twitter’ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir" dedi.
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