Trump’ın avukatlarından Senato’ya savunma dosyası: "Politik tiyatro"

09 Şubat 2021 Salı, 09:15

Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan ve ülke tarihinde ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk isim olan Trump'ın Senatodaki azil yargılaması bugün başlıyor. Trump'ın avukatları, 78 sayfalık savunma dosya özetini Senato’nun ilgili birimlerine sundu.

Trump'ın kanlı Kongre baskınına kimseyi teşvik etmediğini savunan avukatlar, görevi sona ermiş bir başkanın azil istemiyle Senato’da yargılanmasının da anayasal olmadığını ileri sürdü.

Senato’daki azil yargılamasını Demokratların kurduğu "politik bir tiyatro" şeklinde tanımlayan avukatları, Trump'ın suçsuz olduğunu ve aklanması gerektiğini savundu.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI”

Trump'ın avukatları, 3 Kasım 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimleri sonrasında ortaya çıkan tartışmalar ışığında eski başkanın sadece anayasanın birinci ek maddesinde yer alan "ifade özgürlüğü" hakkını kullandığını ve konuşmalarının bu zeminde değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ile Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, azil yargılama usulleri konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Anlaşmanın detaylarına göre, tanık çağrılmaması halinde Trump'ın Senatodaki yargı süreci bir hafta içinde tamamlanabilir.