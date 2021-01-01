Trump’tan son yeni yıl mesajı: En iyisi gelmek üzere

ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump, görevi Joe Biden’a devretmeden önce son yeni yıl konuşmasını yaptı. Trump, kendi yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına olan katkılarını vurgulayarak “Hatırlanmalıyız” dedi.

DHA
01 Ocak 2021 Cuma, 08:13
Trump’tan son yeni yıl mesajı: En iyisi gelmek üzere
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20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devredecek olan Trump, ABD Başkanı olarak yaptığı son yeni yıl konuşmasında koronavirüs aşı çalışmalarına değindi.

Trump, “Bu, tarihteki en olağanüstü bilimsel, endüstriyel ve tıbbi başarılardan biridir. İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz. Onur duyduğumuz için çok gururluyuz. Yapılanlar için hatırlanmalıyız” dedi.

NORMALDE 10 YIL SÜRER

Koronavirüs için “Çin virüsü” ifadesini kullanan Trump, “Normalde aşı geliştirme çalışması 10 yıl kadar sürer. Operasyon Warp Speed sayesinde, aşıyı 9 ayda geliştirdik” dedi.

Trump konuşmasını “En iyisi gelmek üzere” sözleriyle tamamladı.


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