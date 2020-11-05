Trump'tan "zafer" açıklaması
ABD'de oy sayımı sürerken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan Twitter'da peş peşe açıklama geldi. Trump, "Seçimi biz kazanacağız" açıklamasında bulundu.
Tüm dünya ABD'deki Başkanlık Seçimi'nin sonucuna kilitlendi. Kritik eyaletlerde milyonlarca oyun sayımına devam edilirken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, " Pensilvanya'da biz kazandık" açıklamasının ardından " Seçimiz biz kazanacağız" mesajı paylaştı.
ABD'de seçim gerginliği artıyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne geldi.
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