Trump'tan "zafer" açıklaması

05 Kasım 2020 Perşembe, 19:21

Tüm dünya ABD'deki Başkanlık Seçimi'nin sonucuna kilitlendi. Kritik eyaletlerde milyonlarca oyun sayımına devam edilirken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, " Pensilvanya'da biz kazandık" açıklamasının ardından " Seçimiz biz kazanacağız" mesajı paylaştı.

ABD'de seçim gerginliği artıyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne geldi.