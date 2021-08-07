TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği kazandı
54. kez düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı Ankaragücü'nü penaltılarda mağlup eden Gençlerbirliği kazandı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) 54’üncüsünü düzenlediği Ankara Kupası mücadelesinde, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
41. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ankaragücülü Geraldo’nun ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topla buluşan Murat Uçar’ın vuruşu üstten dışarıya gitti. Maçın ikinci yarısında Gençlerbirliği’nde Ömürcan Artan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Lima’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya çıktı.
58. dakikada Ankaragücülü Cem Ekinci sol kanattan içe sokularak ceza sahası içerisine orta yaptı. Altı pasın içerisinde topla buluşan Geraldo’nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. İki dakika sonra sol kanattan gelen ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ankaragücülü Geraldo şutu üst direkten döndü.
Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan maçtan seri penaltı vuruşları sonucu 5-3’lük galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği kupayı müzesine götüren taraf oldu.
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