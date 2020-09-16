TTB'den Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 23:45

Bahçeli, TTB'ye karşı sabır ve tahammül gösterilmesinin artık imkansız olduğunu, bir an önce kapatılması ve yöneticileri hakkında adli işlem yapılması gerektiğini belirtmişti. TTB ise, yaptığı ilk açıklamada, tıbbın kurucularından bu yana bu topraklarda hekimlik yaptıklarını hatırlattılar.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İyi ki TTB var. Ama daha da önemlisi; İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var...

Biz hekimiz, Biz Türk Tabipler Birliği'yiz. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates'ten, Bergama'lı Galenos'tan bu yana burada, bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır 'iyi hekimlik' yaptık, yapıyoruz ve yapacağız."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden TTB'nin 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eylemini 'haince' diye nitelendirmiş ve TTB'nin kapıtılması, yöneticileri hakkında da adli işlem yapılması çağrısında bulunmuştu.