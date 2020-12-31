TTB'den sanatçılara Yılbaşı çağrısı: #SağlıkÇalışanınaSesOl'sanız ne güzel olur
Türk Tabipleri Birliği, yılbaşı gecesi pandemi ile mücadele eden bütün sağlık çalışanları için sanatçılara çağrı yaptı.
Koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları için Türk Tabipleri Birliği yeni yıl nedeniyle sanatçılara çağrı yaptı.
Çağrıda, "Şarkınızla, sözünüzle, enstrümanınızla, sesinizle soluk olsanız" denildi.
Twitter hesabından yaptığı çağrıda TTB, şunları kaydetti:
"Sanatçılara, şairlere, yazarlara, çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Yılbaşı gecesi pandemi yorgunu sağlık çalışanları için bir sarkınızla, sözünüzle, enstrümanınızla, sesinizle soluk olsanız, #SağlıkÇalışanınaSesOl'sanız ne güzel olur"
Sanatçılara, şairlere, yazarlara ??— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 31, 2020
Çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Yılbaşı gecesi pandemi yorgunu sağlık çalışanları için bir sarkınızla, sözünüzle, enstrümanınızla, sesinizle
soluk olsanız, #SağlıkÇalışanınaSesOl'sanız ne güzel olur.
Sağlık Bakanlığı'nın ilk resmi Covid 19 vakasını duyurduğu 10 Mart'tan bu yana, Bakanlığın verilerine göre en az 225 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadele yaşadığı zorlukları sık sık gündeme getirdi.
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