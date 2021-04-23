TTK'de skandal: 'Pozitif' işçiler günlerce mesaiye devam ettirildi

23 Nisan 2021 Cuma, 16:56

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndaki 144 işçinin, yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları beklenmeden, üç gün boyunca çalıştırıldığını dile getirdi.





Yavuzyılmaz, "Normalde sonuçların aynı gün üç beş saat içinde çıkması gerekirken, işçilerin yarısının sonuçlarının çıkması, tam 3 gün sürdü. Diğer yarısının sonuçlarıysa hala çıkmadı. İşçiler koronavirüs pozitif olarak, maalesef üç gün boyunca işe gidip, diğer işçilerle birlikte çalışmak zorunda kaldı” dedi.

“Zonguldak’ta, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs testi skandalını ortaya çıkardık" diyen CHP'li Yavuzyılmaz, "Türkiye Taş Kömürü Kurumu’ndaki 144 yer işçisine, 18-19 Nisan tarihlerinde COVID-19 testi yapıldı. Normalde sonuçların aynı gün, üç beş saat içinde çıkması gerekirken, işçilerin yarısının sonuçlarının çıkması, tam 3 gün sürdü. Diğer yarısının sonuçlarıysa hala çıkmadı. İşçiler koronavirüs pozitif olarak maalesef üç gün boyunca işe gidip, diğer işçilerle birlikte çalışmak zorunda kaldı. Resmî belgeye göre, 18 Nisan 2021 tarihinde saat 11.55’te koronavirüs testini yapan bir işçinin aslında o tarihte ve saatte koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Ancak ne zaman ortaya çıkıyor? 22.04.2021 tarihinde yani artık çok geç" diye konuştu.

"MADENCİLER AŞIDA ÖNCELİKLİ MESLEK GRUBUNA ALINMALI"

Test yaptırdıktan dört gün sonra COVID-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkan bir işçinin resmî belgesini gösteren Yavuzyılmaz "Yine bir işçinin üç gün sonra testinin pozitif olduğu ortaya çıkıyor. 144 işçinin yarısının koronavirüs testi sonuçlarıysa hala açıklanmadı. Defalarca kez Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunduk. Resmi başvurular yaptık. Ancak madenciler, aşıda öncelikli meslek grupları arasına alınmadı. Bu ölümcül bir hatadır" ifadelerini kullandı.







