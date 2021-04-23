Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs tedbiri uyarısı
Çamlıca Camisi'nde cemaate seslenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri için çağrı yaptı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camisi'ne geçti. Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslendi.
Erdoğan, "Çok farklı günlerden geçiyoruz koronavirüs salgınından bir çok yakınımızı kaybettik. Ümmeti Muhammet'in çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık, hala sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde bütün dünya yaşıyor. Bir kardeşiniz olarak ricam şudur; aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için. Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bu belaya kapılanlardan şu ana kadar ebediyete uğurladığımız herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ay içinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği bir ay. İnşallah Kadir gecesini de o coşkuyla yaşayacağız" dedi.
Video Haberler
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
En Çok Okunan Haberler
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme
- Erdoğan'a büyük şok!
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'deki törene katılmadı
- Bitcoin çakıldı!
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- İmamoğlu 23 Nisan töreninde çok kızdı: Zavallılık yani
- Kırmızı Bülten talep edilmişti