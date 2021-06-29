Oya Ersoy: "TÜİK verileri açıklamayarak Delta varyantının etkilerini mi saklıyor?"

29 Haziran 2021 Salı, 15:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), normalde 24 Haziran'da açıklaması gereken 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri için erteleme kararı almış, TÜİK tarafından yapılan açıklamada ertelemeye gerekçe olarak 'idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması' gösterilmişti.

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy; TÜİK’in verileri paylaşmayı durdurmasını ve koronavirüsün Delta varyantına dair soru işaretilerini araştırma önergesi ve soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

İlk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantının tüm dünyada hızla yayılmaya devam etttiğini belirten Ersoy, bilim insanlarının bugüne kadar en hızlı ve en bulaştırıcı varyant olduğunu işaret ettiği Delta varyantı için Dünya Sağlık Örgütü'nün de durumu “endişe verici” olarak tanımladığının altını çizdi.

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Delta varyantının enfekte olanların boğazlarında çok hızlı bir şekilde, çok yüksek bir viral etkiye yol açtığını ve insanlarını enfekte olduğunu anlamadan bu virüsü başkalarına bulaştırdığına ilişkin açıklamasına önerge metninde yer veren Ersoy, "İngiltere’de yapılan çalışmalara göre Delta varyantının hızlı ve kolay bulaştığını, daha zor tedavi edildiğini, etkili ve yaygın aşılamanın yapılmaması durumunda hastalığın daha da artacağı belirtilmiştir." dedi.

Covid-19 varyantlarının, salgınla mücadelede yeni güçlükler ve belirsizlikler yarattığını ifade eden Ersoy, virüsün yayılma hızı, aşıların bağışıklık sağlama düzeyi, teşhis, tedavi ve koruma tedbirlerine ilişkin bilimsel çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

TÜİK VERİLERİ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ Mİ ÇELİİŞİYOR?

23 Haziran 2021 tarihinde TUİK'in ölüm ve ölüm nedenlerine ilişkin istatistik verileri paylaşmayı ertelediğini duyurduğunu hatırlayan Ersoy, TÜİK’in ölüm sayıları ve ölüm nedenlerine ilişkin verileri duyurmayı ertelemesinin salgınla mücadelede en önemli saç ayaklarından biri olan şeffaflık ilkesini ihlal edilmek olduğunu vurguladı. Ersoy; TÜİK’in verileri açıklamaması gerçeklerin kamuoyundan saklandığını gösterdiğini ve gerçeklerin kamuoyundan saklanmasına niçin ihtiyaç duyulduğu sorusu yanıtlanması önemli bir soru olduğunu söyledi.

Ersoy; salgın ile mücadele söz konusu olduğunda siyasi ve ekonomik gerekçeler gibi nedenlerle gerçeklerin saklanamayacağını ve verilerin doğru şekilde paylaşılmamasının salgının boyutunu arttırdığını ifade etti.

KOCA'YA 9 SORU

Delta varyantının etkilerinin ve TÜİK’in verileri saklamasının sebeplerinin TBMM’de araştırılması gerektiğini ifade eden Ersoy; Sağlık Bakanı Koca’ya şu soruları yöneltti:

1. Türkiye’de kaç kişide Delta varyantına rastlanmıştır? Delta varyantı hangi illerde görülmüştür ve hangi ilde kaç adet varyantlı vaka tespit edilmiştir?

2. Delta varyantının dördüncü dalgaya sebep olmaması için Bilim Kurulu ile çalışmalar yapılmakta mıdır? Alınan tedbirler nelerdir?

3. Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların üçüncü dozunun yapılması planlanmakta mıdır?

4. PCR testlerinde delta varyantı analizi yapılmakta mıdır?

5. Bilimsel çalışmalar göz önünde bulundurularak 12 yaş üzeri yurttaşların aşılanması planlanmakta mıdır?

6. Rusya’dan gelen turist kafilelerine uygulanan 72 saat içinde negatif test sahibi olma zorunluluğu Delta varyantı için de yeterince etkili bir önlem midir?

7. TÜİK ölüm ve ölüm nedenlerine ilişkin verileri hangi sebeple açıklamamıştır?

8. Söz konusu bu verilerin ne zaman açıklanması planlanmaktadır?

9. TÜİK’in açıklayacağı veriler ile gün gün Sağlık Bakanlığı’nın verileri çeliştiği için mi bu tip bir karar alınmıştır?











