TÜİK'ten 'enflasyon' açıklaması: Kurum içi çalışma "sehven" yayınlandı

04 Haziran 2021 Cuma, 09:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin görülen tutarsızlık için bir açıklama yaptı.

TÜİK'in verilerinde, Mayıs ayında tüketici fiyat endeksinde bir önceki aya göre aylık artış yüzde 0,89 olarak kaydedilirken, bültende ise yüzde 1,44 artış yazılmıştı.

Açıklamada, kurum içi bir çalışmanın "sehven" yayımlandığını, veritabanına aylık "yüzde 0.89" yerine "yüzde 1.44" artış yansıtıldığını; konu hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Etki analizi sonucunda bulunan ve sehven veritabanına aktarılan aylık yüzde 1.44 değeri ile haber bülteninde yer alan aylık yüzde 0.89 değeri arasındaki fark, sepette yer alan maddelerin fiyatlarında Haziran ayında hiçbir değişiklik olmaması durumunda takip eden aya aktarılacak katkı tahminini ifade etmektedir" denildi.

TÜİK açıklaması şöyle:

"Kurumumuz, program kapsamında yer alan araştırma sonuçlarını;

1. Haber bültenleri, bülten tabloları ve istatistiksel tablolar,

2. Merkezi Veri Dağıtım Uygulaması (MEDAS) olmak üzere 2 farklı platformda eş zamanlı olarak kullanıcılara sunmaktadır.

"Kurum internet sayfamızda 3 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00’da yayınlanan 'Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021' haber bülteni de aynı şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Haber bülteni, bülten tabloları ve istatistiksel tablolarda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Fakat bülten tablolarından daha ayrıntılı ve bölge detayında verilerin yer aldığı MEDAS’a yüklenen veriler ile haber bülteninde yer alan veriler arasında tutarsızlık tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede; pandemi nedeniyle ülkemiz genelinde 2021 yılı Mayıs ayında uygulanan tedbirlerin TÜFE üzerindeki etkilerini araştırmak ve literatürde 'Aktarım Etkisi (Carry Over Effect)' olarak geçen, enflasyonun takip eden aya aktarımını ölçmek amacıyla Kurum içi yapılan analiz çalışması sonuçlarının MEDAS veri tabanına sehven aktarıldığı belirlenmiştir. TÜFE hesaplamalarında ay genelinde oluşan 'ortalama fiyatlar' kullanılmakta iken, sehven veritabanına atılan ve aktarım etkisini ölçmeyi amaçlayan çalışmada ise 'son gözlenen fiyatlar' (günlük fiyat derlenen maddeler için son gün fiyatı, haftalık fiyat derlenen maddeler için son hafta fiyatı, iki dönem fiyat derlenen maddeler için ikinci dönem fiyatı) kullanılmıştır.

Etki analizi sonucunda bulunan ve sehven veritabanına aktarılan aylık yüzde 1.44 değeri ile haber bülteninde yer alan aylık yüzde 0.89 değeri arasındaki fark, sepette yer alan maddelerin fiyatlarında Haziran ayında hiçbir değişiklik olmaması durumunda takip eden aya aktarılacak katkı tahminini ifade etmektedir.

Yaşanan aksaklığa ilişkin çok kısa bir süre içerisinde harekete geçilerek doğru veri MEDAS uygulamasına yüklenmiştir. Konuyla alakalı idari süreç başlatılmıştır."



