TÜİK verilerine göre sanayi üretimi ağustosta yıllık yüzde 10,4 arttı
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, ağustos ayında aylık yüzde 3,4 ve yıllık yüzde 10,4 ile beklenenden bir miktar daha hızlı bir artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sanayi Üretim Endeksi Ağustos 2020'de yıllık yüzde 10,4 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı.
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