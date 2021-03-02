TÜİK'e Sait Erdal Dinçer'in atanmasını böyle yorumladı: Kim olduğunun hiç önemi yok, TÜİK'in ruhuna fatiha
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına iki haftada iki başkan değişikliği yapılmasına Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Yeni başkanın kim olduğunun hiç önemi yok. TÜİK'in ruhuna fatiha!" diyerek tepki gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) başkanlığına Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Vekaleten atanan önceki başkan Kürşad Dosdoğru'nun görevinde henüz iki haftalık bir süreyi doldurmasının ardından gelen bu atamaya ilişkin Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş "Binilen dal kökten kesildi; TÜİK'in ruhuna fatiha!" yorumunda bulundu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, önceki başkan Dosdoğru'nun atanması üzerine "TÜİK'te 'olumlu anlamda' neler oluyor" başlıklı bir yazı yazdığını hatırlatan Aktaş, meslek hayatında ilk kez "tekzip" yediğini belirtip "Yeni başkanın kim olduğunun hiç önemi yok. Önemli olan iki haftada başkan değişikliği yapılması. Binilen dal kökten kesildi; TÜİK'in ruhuna fatiha!" ifadelerini kullandı.
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