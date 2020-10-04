Tükürük testleri hakkında yeni gelişme: Sürüntü çubukları kadar etkili

04 Ekim 2020 Pazar, 13:16

Donald Trump'ın vakasında açıkça görüldüğü gibi çoğu kişi, enfeksiyonun ilk birkaç gününde semptom göstermiyor.

Bu nedenle bazı bilim insanları, enfeksiyonun yayılımını büyük ölçüde azaltmanın ve bunu yaparken bazı pandemi öncesi davranışlara dönüşü kolaylaştırmanın bir yolu olarak, (Boris Johnson'ın "Moonshot Operasyonu" gibi) kitlesel test programlarını öneriyor.

Ancak, çoğu ülkede kullanılan mevcut polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) sürüntü testi, böyle bir programı uygulayabilmek için çok fazla insan gücü ve kaynak gerektiriyor. Söz konusu testler, sıklıkla, kullanım açısından nahoş olarak tarif ediliyor. Ve sonuç alma süresi; kalabalık mekanlara, iş yerlerine ve eğitim kurumlarına giriş iznini neredeyse hemen verebilecek kadar kısa olmadığı için bu testi yapmak etkili bir yöntem değil.

Öte yandan, yalnızca 30 dakika içinde sonuç veren, Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından incelenen tükürük testini sağlık çalışanlarının yapmasına gerek yok. Ve test, bilimsel eğitim almış personelin analizine ihtiyaç duymuyor.

Semptomatik Kovid-19 hastaları üzerindeki önceki araştırmalar, RT-LAMP diye de bilinen bu tükürük testlerinin PCR sürüntü testlerinden daha az etkili olduğunu saptamış olsa da Clinical Infectious Diseases dergisinde yayımlanan yeni araştırma, testin erken asemptomatik enfeksiyonu saptamadaki doğruluğunu inceledi ve önemli ölçüde farklı sonuçlara ulaştı.

Bilim insanları, Japonya'da, Covid-19 semptomları göstermeyen yaklaşık 2 bin kişinin sürüntü ve tükürük testi örneklerini test etti ve karşılaştırdı.

Tükürük testinin, geleneksel PCR testine benzer bir yanlış pozitif oranı barındırdığı saptandı. Buna göre tükürük testi enfeksiyonu, virüs taşıyan katılımcıların yüzde 83 ila 97'sinde, PCR testleriyse yüzde 77 ila 93'ünde doğru tanımlıyor.

Her iki test de katılımcılardaki virüs miktarının (viral yük) benzer olduğunu tespit ederken, enfeksiyon bulunmayan katılımcıları yüzde 99.9'dan fazla oranda doğru tespit edebildi.

Çalışmanın baş yazarı Takanori Teshima, "Tükürük testi, yaygın olarak kullanılan üst yutak sürüntü testine göre önemli lojistik avantajlara sahip" dedi.

Tükürüğü kendilerinin alması, incelemeye tabi tutulanlar için acısız. Ve daha da önemlisi, bu, test yapanlarla yakın teması ortadan kaldırarak virüse maruz kalma riskini azaltıyor.

Sonuçlar, tükürük testlerinin PCR testlerine "kullanışlı bir alternatif olabileceğini belirtiyor. Prof. Takanori, "Özellikle de spor tesisleri ve havaalanı gibi örnek toplama noktalarında, teşhisin gerekli olduğu yerlerde" diye ekliyor.

Öte yandan aaştırmacılar, klinik çıktılarla doğrulamadıkları çalışmanın sınırlarının altını çizdi.

Yine de araştırmacılara göre bulgular şu açıdan iyi bir gösterge sunuyor: Bireylerin kendisinin topladığı tükürük örneklerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen kitlesel tarama ve hızlı RT-LAMP testleri, virüsün sağlık çalışanlarına bulaşma riskini asgari düzeye indirirken; kolay, invazif olmayan, hızlı ve görece güvenilir sonuçlar sağlayabilir.

Kitlesel test uygulaması bazı çevrelerde şüpheyle karşılansa da Prof. Takanori şöyle dedi: "Asemptomatik enfekte bireylerin hızlı tespiti, halk içinde ve hastanelerde Kovid-19 salgınını önlemede kritik olacak."

Birleşik Krallık'ta, RT-LAMP testleri havacılığı yeniden başlatmak için Heathrow Havalimanı'nda denenenler arasındaydı. Hükümet an itibarıyla bunların sonuçlarını değerlendiriyor.

Tükürük testleri, Japonya'da havaalanlarında ve bulaşmayı azaltmak için hastanelerde halihazırda onaylanırken yetkililer, bunların kitlesel test uygulaması kapsamında Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılmasını gündeme aldı.

ABD'deyse, PCR tükürük testlerinin kullanımı, kampüslerde normalleşmeyi sürdürmek için günde 20 bin test yürüten Illinois Üniversitesi'nin toplu test uygulaması çabaları dahilinde gündeme geldi.

Kaynak: Independent Türkçe