Tüm Bel-Sen Şube Kadın Sekreteri Emine Uyarer: Acil destek hattı olmalı

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Şiddet rakamlarının ürkütücü boyutlara ulaştığını belirten Uyarer, “Ülkemizde yasal zorunluluğa rağmen sığınma evi açma yükümlülüğü olan 237 belediye olmasına rağmen sığınağı olan 32 belediye mevcut. Türkiye’de kadına yönelik erkek şiddetine karşı 7/24 çalışan acil destek hattı hâlâ yok.

2019 yılında Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle ilgili 4 bin 76 suç duyurusunun yüzde 82.4’üne yani 3 bin 357’sine ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verildi. 2019 yılında ‘Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar’ başlığı altında 138 bin 529 şikâyet geldi, ancak bu şikâyetlerin yüzde 46.9’u yani 64 bin 972’si takipsizlikle sonuçlandı.

Türkiye’de kadın sığınaklarının mevcut yatak kapasitesi 3 bin 482. İstanbul Sözleşmesi’ne göre olması gereken ise 8 bin 315. Son 5 yıl içinde şiddet gören 1 milyon kadından 2 bine yakını öldürüldü. İçişleri Bakanlığı’nın (2014-2019 yılları) verisine göre devlet koruması altındayken 94 kadın yakını erkekler tarafından öldürüldü.